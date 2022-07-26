Цены на газ в Европе поднялись выше 2 тысяч долларов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Цены на газ на европейских биржах подскочили до 2 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской биржи ICE.

Стоимость газа в Европе начала стремительно расти на фоне сообщения «Газпрома» о плане снижения поставок по «Северному потоку» (сократить поставки планируется с 27 июля нынешнего года).

Последний раз выше отметки в 2 тысячи долларов газ на ICE продавался 8 марта 2022 года.

Ранее подорожание газа в Европе до отметки в 2 тысячи долларов предрекал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Также, по мнению Медведева, страны ЕС «не протянут и недели без российского газа». В МВФ же полагают, что Европа без серьезных проблем сможет прожить без газа из России около полугода, после чего экономика стран ЕС погрузится в кризис.