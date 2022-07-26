Власти Португалии отказываются урегулировать газовый кризис ЕС в ущерб стране

Португалия не намерена снижать потребление газа Фото: REUTERS

Португалия отказывается участвовать в урегулировании газового кризиса Евросоюза в ущерб стране. Об этом заявил министр по вопросам окружающей среды и климата государства Дуарте Кордейру во вторник, 26 июля 2022 года.

Глава ведомства подчеркнул, что предложенное Еврокомиссией сокращение потребления газа негативно скажется на энергосистеме Португалии.

"Мы не можем решать проблему газового кризиса, создавая таким образом кризис электроэнергии у себя, - подчеркнул Кордейру. - В связи с погодными условиями Португалия сократила производство гидроэлектроэнергии, и газ необходим нам именно для того, чтобы гарантировать безопасность в сфере электроэнергии".

Напомним, Греция также будет добиваться исключения страны из плана Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15%. Об этом заявил журналистам официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому в понедельник, 25 июля 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила план по урегулированию газового кризиса в Европе.

"Чтобы пройти зиму, в ситуации полного отключения российского газа необходимо заполнить наши газохранилища, поэтому необходимо сократить потребление газа. Мы призываем страны ЕС сократить потребление на 15%, что является эквивалентом 40 млрд куб. м", - заявила фон дер Ляйен.