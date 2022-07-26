Кубанские бизнесмены на льготных условиях взяли в кредит более 20 млрд рублей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Предприниматели малой и средней форм собственности благодаря поручительству регионального фонда развития бизнеса смогли взять в кредит более 20 млрд рублей по низкой процентной ставке.

Особые условия для бизнеса в Краснодарском крае действуют с 2010 года. За это время предприниматели заключили порядка 1400 договоров поручительства. Часть из них пользуется услугой регулярно.

Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель уточнил, что фонд развития бизнеса предлагает услугу поручительства, благодаря которой предприниматели могут брать займы на выходных условиях в коммерческих банках, а также в региональном фонде развития промышленности.

- С 2010 года сумма выданных поручительств составила более 8,7 млрд рублей, это позволило бизнесу привлечь порядка 20,2 млрд рублей заемных средств. Наиболее активно этой услугой пользуются наши производственные предприятия – на их долю приходится более 20% сделок, –сообщил Александр Руппель.

Он добавил, что подобная мера поддержки крайне популярна у представителей регионального бизнеса, о чем говорят данные статистики. В частности, только в июне фонд заключил с предпринимателями 56 договоров поручительства почти на 300 млн рублей, что стало рекордом.

Руководитель регионального фонда развития бизнеса Елена Пистунова сообщила, что в этом году уровень отказа от выплат по договорам займа существенно ниже прогнозируемых ранее. Это в том числе стало возможным благодаря мерам, предпринятых в рамках 106 федерального закона по реструктуризации обязательств субъектов МСП.

- Картина будет ясна по истечении льготных периодов, которыми воспользовались предприниматели, столкнувшиеся с проблемами в исполнении своих кредитных обязательств. В настоящий момент процент дефолтов по портфелю поручительств составляет 2,2%, что говорит о высоком качестве кредитного портфеля, обеспеченного поручительствами Фонда, – добавила Елена Пистунова.