Украина обсуждает с Латвией конфискацию золотовалютных резервов России в пользу Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина ведет переговоры с Латвией о конфискации находящихся в этой стране золотовалютных резервов (ЗВР) России для передачи Киеву, заявил украинский министр юстиции Денис Малюська.

«Для того, чтобы мы получили в специально созданный фонд компенсации за ущерб, нанесенный Россией, значительные суммы средств – речь идет о золотовалютных резервах, нужно, чтобы страна, где эти средства находятся, заключила соответствующий международный договор. Первой страной, скорее всего, станет Латвия. Соответственно, мы сейчас на стадии переговоров по конкретному тексту договора», – сказал глава Минюста Украины в интервью РБК-Украина.

По его словам, договор предполагает снятие иммунитета с активов России и согласие на их передачу в специальный фонд. Малюська заявил, что Рига согласилась подписать и ратифицировать его в крайне сжатые сроки.

Вместе с тем власти Латвии отметили, что российских ЗВР в стране немного. Тем не менее Украина планирует «пойти по пути наименьшего сопротивления», так как понимает, что с большим количеством стран одновременно один текст договора согласовать быстро не получится, добавил министр юстиции.

Как писал сайт kp.ru, Евросоюз готовит юридическую базу для передачи замороженных активов России на восстановление Украины.