На Кубани 22 стартапа успешно продали свой продукт

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По итогам четвертого и пятого потоков акселераторов «Воронка инновационных стартапов», в котором приняли участие 32 команды, 22 из них смогли продать свои разработки. Мероприятие проводилось в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

– Наш акселератор уже зарекомендовал себя. Участникам помогают развить и масштабировать свой бизнес, получить стабильную финансовую отдачу от любимого дела. Своим выпускникам мы готовы предоставить все инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства и помочь перспективным стартапам и бизнес-проектам, — рассказала начальник управления малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития МСП края Александра Целищева.

Во время презентаций разработок команда Demeter House продемонстрировала сервис, позволяющий ресторанам напрямую работать с фермерами и покупать их продукцию. За 10 недель работы акселератора с помощью проекта заключили 531 сделку на 6 млн рублей.

Проект «Копидефенд» представил разработку, позволяющую фотографам в автоматическом режиме отслеживать нарушения авторских прав на опубликованные в интернете снимки и взыскивать компенсации в каждом конкретном случае.

Во время демонстрации также показали сервисы «Агро-РТП» и «Рапанас». Первый представляет из себя маркетплейс для представителей аграрной сферы России, Китая, Ирана и других иностранных государств Кроме того, он также позволяет строить логистические цепочки.

Разработчики «Ранапса» рассказали, что их сервис позволяет продавать пресервы и замороженные морепродукты. За время работы акселератора заключили 16 сделок на поставку продукции в рестораны и торговые сети.

– В рамках «Воронки» сформировали механизм акселерации, адаптированный к разным стадиям развития инновационного продукта. Он позволяет всего за 10 недель интенсивной работы по развитию проекта выводить на рынок новые технологии. Это уникальная и доступная возможность, которая сегодня создана в нашем регионе для предпринимателей края, – отметила исполнительный директор Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашева.