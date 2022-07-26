Байдену предрекли побег из Белого дома

Resalat: слова Байдена о заболевании раком предвещает его побег из Белого Дома Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в скором времени осуществит «побег» из Белого дома. Такой мнение высказали в иранской газете Resalat, напомнив о недавнем признание американского лидера по поводу заболевания раком.

Как пишет автор публикации, своими словами о заболевании раком американский президент подготовил почву для добровольного ухода с поста главы Белого дома. В статье отмечают, что подобное решение выглядит логичным на фоне проблем с когнитивными функциями и «неспособностью» управлять страной, что снижает рейтинги не только Джо Байдена, но и всей Демократической партии.

«Общественности нужно представить более-менее оправданную картину досрочного ухода президента с должности», - отмечает автор статьи.

Напомним, Байден, выступая в Массачусетсе с речью о последствиях изменения климата, сказал о том, что заболел раком из-за того, что рос в городе с плохой экологией. Кроме того, сообщалось, что политику удалили из кишечника 3-миллиметровый полип. Позже в Белом доме заявили, что американский лидер, говоря о своем заболевании раком, имел в виду немеланомные опухоли кожи.