Россия не открывает электронные визы для иностранцев из-за недружественных действий ЕС

Проект электронных виз въезжающих в РФ для иностранцев приостановлен, но может возобновиться Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия отказалась открывать интернет-портал для оформления единых электронных виз иностранцам из-за недружественных действий Евросоюза. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор консульского департамента министерства иностранных дел РФ Иван Волынкин.

По его словам, подавляющее большинство в списке государств для получения электронной визы на въезд в Россию составляют именно европейские страны. После введения ЕС визовых ограничений для россиян, портал решили пока не открывать в качестве ответной меры.

"Вместе с тем мы имеем в виду уже сейчас подготовить доклад руководству страны по данному вопросу для принятия решения о целесообразности перехода к реализации проекта единой электронной визы в ближайшие месяцы", - добавил дипломат.

Как ранее писал сайт kp.ru, Иван Волынкин не исключает сценария, при котором Евросоюз введет запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. По его словам, при "радикальной деградации консульских связей" такое развитие событий, хоть и маловероятно, но все-таки возможно.

Иван Волынкин также рассказал, что Россия ведет переговоры с 18 странами об упрощении визового режима. В частности, обсуждается отмена виз с Малайзией, двусторонние безвизовые туристические поездки с Китаем, а также продление безвизового режима с Гонконгом.