Очевидцы рассказал о блокаде въезда в порт во Владивостоке

Жители Владивостока рассказали о блокаде въезда на территорию причала в бухте Диомид Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Владивостока сообщили в социальных сетях о том, что въезд на территорию причала в бухте Диомид оказался заблокирован рабочей бригадой. Рельсы демонтировала одна из логистических компаний: очевидцы начали подозревать, что происходящее – незаконно. Теперь сотрудники и грузы других предприятий не могут проехать на свою территорию.

Как стало передает портал vostokmedia.com, действия бригады объяснил представитель фирмы «ДКП Логистик», которая и устроила «блокаду». Он отметил, что все работы легитимны, ведь организация ремонтирует «свой» переезд:

– У меня предписание от Госжелдорнадзора, я не могу ничего сделать против. Если я его [предписание] не исполню, мне сначала будет штраф, а потом наказание вплоть до уголовного, – рассказал изданию собеседник.

Напомним, работы ведутся на Калинина, 243. Демонтированы плиты железнодорожного переезда, частично снято дорожное полотно. Это действительно единственный въезд на территорию причала. Информацию о «блокаде порта» начали тиражировать в Telegram-каналах края.