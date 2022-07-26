Кремль высоко оценил действия ФСБ, предотвратившей угон российских боевых самолетов Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Кремль высоко оценивает действия Федеральной службы безопасности РФ, предотвратившей операцию Украины по угону российских боевых самолетов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, это весьма и весьма эффективная работа наших контрразведчиков, поэтому такая оценка – оценка высокая», – сказал официальный представитель Кремля на брифинге.

Как писал сайт kp.ru, ФСБ России пресекла угон российских боевых самолетов, организованный военной разведкой Украины. Украинские разведчики вышли на контакт с несколькими российскими военными летчиками. Действуя от имени руководства своей страны, они предложили угнать военные самолеты воздушно-космических сил России и посадить их на указанных украинских аэродромах.

Напомним, украинская разведка обещала заплатить российскому летчику за угон боевого самолета 2 млн долларов.