Кремль анонсировал заявление «Газпрома по «Северному потоку» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский холдинг «Газпром» выступит с заявлением относительно работы трубопровода «Северный поток», сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства журналистам, Кремль «попросит коллег в «Газпроме» с технологической точки зрения дать объяснения» по сложившейся ситуации. Песков отметил, что проблемы с турбинами для газопровода действительно есть.

«Турбина после капремонта еще не пришла и не установлена. Она в пути. Будем надеяться, что это произойдет скорее раньше, чем позже. Но есть определенные неполадки с другой турбиной», – сказал представитель Кремля.

Как писал сайт Kp.ru, еще одна турбина Siemens будет остановлена на компрессорной станции «Портовая» магистрального газопровода «Северный поток». Об этом сообщила в пресс-служба «Газпрома». Турбина останавливается в соответствии с предписанием Ростехнадзора.

Ранее сообщалось, что «Газпром» получил от компании Siemens документацию по возврату отремонтированной турбины для газопровода «Северный поток», но полученные документы вызывают дополнительные вопросы.