Песков призвал не проецировать ситуацию с "Сохнут" на отношения России и Израиля

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуацию вокруг возможного закрытия офисов агентства "Сохнут" не стоит проецировать на весь комплекс отношений России и Израиля, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 26 июля 2022 года

По словам пресс-секретаря президента РФ, к организации имеются претензии с точки зрения закона, поэтому не следует политизировать данный инцидент.

"Действительно есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства к "Сохнуту", и не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать эту ситуацию на весь комплекс российско-израильских отношений", - констатировал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля выразил мнение, что к ситуации следует подходить аккуратно. Однако нельзя допускать, чтобы организации нарушали российское законодательство, добавил Песков.

Напомним, власти Израиля дали понять, что придают большое значение работе Еврейского агентства для Израиля "Сохнут" и будут дипломатическими методами добиваться продолжения его деятельности в России.

Как ранее писал сайт kp.ru, вопрос о судьбе еврейского агентства для Израиля "Сохнут" в России лежит в правовой плоскости. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что ответственным за данное дело является Министерство юстиции.