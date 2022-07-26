Украинская армия обстреляла психиатрическую больницу в Донецке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Донецка Алексей Кулемзин во вторник, 26 июля, заявил, что под обстрел украинских войск попала Республиканская клиническая психиатрическая больница Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики (ДНР), отметив, что есть разрушения и пострадавшие.

«Под обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Куйбышевском районе попала Республиканская клиническая психиатрическая больница минздрава ДНР по адресу: ул. Одинцова, 19. … Данные уточняются», - написал градоначальник в Telegram-канале.

Напомним, сегодня, 26 июля, в Буденновском районе Донецка произошел крупный пожар на нефтебазе, которая была обстреляна с украинской стороны. Как писал сайт kp.ru, в результате обстрелов загорелись шесть стационарных цистерн с горюче-смазочными материалами объемом по 50 кубометров. По предварительным данным, по территории завода ударили из артиллерии тремя снарядами калибром 155 мм.