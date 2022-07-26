Российские ВКС уничтожили артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады украинских войск Фото: Александр КОЦ

Воздушно-космические силы России уничтожили артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ – потери личного состава и вооружения которого превысили 70%», – рассказал он на брифинге.

Также российский войска в результате удара боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в ДНР уничтожили более 70 военных и склад боеприпасов. За сутки Вооруженные силы России поразили восемь пунктов управления, а также уничтожили более 40 иностранных наемников ракетным ударом по пункту временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районе населенного пункта Константиновка в ДНР. Большинство из наемников были поляками, уточнил Конашенков.