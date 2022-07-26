Песков не исключил контактов Путина и Шредера в Москве Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 26 июля, заявил, что встреча президента России Владимира Путина с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером на сегодняшний день не планируется, однако данные контакты не исключены

«Насколько нам известно... он действительно в Москве. Встречи как таковой нет, но контактов мы не исключаем», - заявил представитель Кремля журналистам, отметив, что российский президент на данный момент менее активно поддерживает контакт со бывшим главой немецкого правительства, чем, когда тот был канцлером.

Напомним, накануне Шрёдер рассказал корреспонденту немецкого телеканала NTV о своем отдыхе в России. «Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва - прекрасный город», - заявил бывший канцлер Германии. Как писал сайт kp.ru, теперь немецкие пользователи Twitter гадают об истинных причинах визита экс-главы немецкого правительства в Россию.