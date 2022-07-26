Песков назвал решение по калининградскому транзиту ростками здравого смысла в ЕС

Песков назвал решение с калининградским транзитом ростками здравого смысла в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал решение Еврокомиссии по транзиту товаров в Калининград ростками здравого смысла.

«Скажем так, в ситуациях особого значения, таких как история с калининградским транзитом, все-таки какие-то ростки здравого смысла пробиваются через пелену вот этого эмоционального такого, бессознательного состояния», - заявил представитель Кремля, комментируя принятой накануне решение.

Напомним, ранее Литва прекратила транзит санкционных товаров по железной дороге в Калининградскую область. Данное ограничение касалось строительных материалов, цемента, металла, а также целого ряда других важных и для строительства, и для производства материалов. С 22 июля Госпредприятие «Летувос гележинкеляй» возобновило транзит в Калининградскую область через территорию республики грузов, которые ранее были внесены в список санкций Европейского союза.