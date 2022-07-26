В Томской области модернизируют фонд развития промышленности и откроют «Биржу возможностей»

Об этом исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур заявил сегодня, 26 июля, на отраслевом штабе по промышленности.

«Я убежден, что Томской области нужен реальный, действующий не на бумаге региональный Фонд развития промышленности, - отметил Владимир Мазур. - Фонд должен создавать реальные условия для привлечения инвестиций в обрабатывающую промышленность».

Глава региона выступил с инициативой начать системно проводить в Томске выездные технологические советы госкорпораций совместно с томскими промышленниками, университетами и академическими институтами. Эта связка должна работать в полной мере, и ее главная цель – освоить производство аналогов импортных компонентов предприятиями Томской области.

«Давайте разработаем в Томске единую цифровую платформу «Биржа возможностей», на которой будем аккумулировать информацию о возможностях доступа к станочному парку томских предприятий. Цель этой платформы – дать возможность бизнесу размещать там заказы на контрактное производство, в том числе малосерийное», – предложил Владимир Мазур.

Исполняющий обязанности губернатора обратился к участникам штаба с просьбой внести предложения об ипотечной программе для уникальных, штучных специалистов, востребованных на промышленных предприятиях. Он убежден, что промышленная отрасль в целом нуждается в особом внимании государства и общества.

«Давайте помнить: страна живет, пока работают заводы, пока кипит жизнь на предприятиях, развивается промышленность, - подчеркнул Владимир Мазур. – Нам нужно возвращать престиж инженерных и рабочих профессий, используя главное конкурентное преимущество Томской области – эффективное взаимодействие научно-образовательного комплекса и промышленности».

В этой связи глава региона обратил внимание на необходимость новых образовательных программ с учетом требований промышленных предприятий, в том числе, на базе федеральных программ содействия занятости населения. Владимир Мазур отметил, что необходима также единая цифровая платформа для организации стажировок на промышленных предприятиях томских студентов.