Лавров заявил, что "Северный поток-2" готов удовлетворить энергетические потребности ЕС

Сергей Лавров Фото: REUTERS

"Северный поток-2" готов удовлетворить энергетические потребности Евросоюза, но Запад сам себе закрыл новый трубопровод, и теперь пытается "свалить все проблемы" на Россию. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Уганде во вторник, 26 июля 2022 года.

"Могу только сказать, что зарубежные коллеги сваливают все проблемы на нас. В 2016 году - Трампа избрала Россия! Ну и многократно потом ЕС говорил в течение последних 6-7 лет, что РФ использует газ в качестве оружия, не приводя примеров", - подчеркнул Лавров.

Дипломат напомнил, что введенный по всем действующим законам газопровод "Северный поток - 2" европейцы просто закрыли, введя "задним числом" тормозящие развитие проекта нормативы.

Недавним примером стала ситуация с турбиной, которую необходимо отдать на обслуживание в Канаду, но западные санкции запрещают подобную деятельность.

"У меня простой вопрос - если есть регламент, то нас призывают его нарушать? Как могут призывать к нарушению правил?", - констатировал глава МИД РФ.