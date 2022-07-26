Путин проведет встречу с новым главой Роскосмоса 26 июля 2022 Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 26 июля, примет с докладом нового главу Роскосмоса Юрия Борисова. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вчера вы и ваши коллеги интересовались насчет Борисова, будет ли он у президента. Сегодня президент принял решение заслушать его видение первого этапа работы в Роскосмосе. Сегодня он будет в середине дня с докладом у президента», - сказал представитель Кремля журналистам.

Песков уточнил, что начало данной встречи будет открытым для СМИ. Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что других публичных мероприятий у главы государства во вторник, 26 июля, не запланировано, отметив, что на данный момент Путин работает в Кремле, и у него проходят внутренние совещания, а график его работы «достаточно интенсивный».

Напомним, в пятницу, 15 июля, президент России освободил Дмитрия Рогозина от должности главы российской госкорпорации Роскосмос. Вместо него на пост руководителя был назначен Юрий Борисов.