Дмитрий Азаров назван лидером среди губернаторов, оказывающих поддержку СВО, военнослужащим и мирным жителям ДНР и ЛНР

Дмитрий Азаров держит на личном контроле вопросы оказания помощи жителям ЛДНР. Фото: правительство Самарской области

Федеральные эксперты составили рейтинг вклада публичных людей в дело освобождения Донбасса и всей бывшей Украины. В него вошли депутаты, главы регионов, волонтеры, меценаты, партии, деятели культуры и телеведущие. Аналитики, составляя список, учитывали, что «важны не слова, а прямая помощь в той или иной форме». В тройке лидеров губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечен после Рамзана Кадырова и Сергея Собянина.

Специалисты оценивали помощь военным и гражданскому населению народных республик. Самарская область первой подписала соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи с конкретной территорией Донбасса - городом Снежное и приступила к реальной работе: выстраивает мосты коммуникаций с молодежью, организует учебный процесс и оздоровление детей из братской республики.

Также регион принял вынужденных переселенцев и обеспечил их всем необходимым для жизни. Губерния отправила в ДНР сотни тонн гуманитарной помощи: продукты, питьевую воду, средства гигиены, строительные материалы. Кроме того, на освобожденных территориях сейчас работают самарские добровольцы: врачи, дорожники, коммунальщики, строители, задействована спецтехника.

Губернатор Дмитрий Азаров дважды приезжал с рабочей командировкой: поддержать местных жителей и добровольцев, узнать, какая помощь еще требуется, а также форсировать проводимые работы по восстановлению мирной жизни. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал значимость благотворительной помощи со стороны населения Самарской области, благодарил и благодарит земляков, социально ответственные предприятия, учреждения и организации за гражданскую позицию.

Отметим, рейтинг СВО, который создал ТК СИГНАЛ совместно с экспертами, будет постоянно пополняться.