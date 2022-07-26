Лавров заявил, что западное направление во внешней политике России "само себя отменяет"

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Западное направление во внешней политике России "само себя отменяет", заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе брифинга в Уганде во вторник, 26 июля 2022 года.

"Западное направление в российской внешней политике само себя отменяет", - констатировал Лавров.

Дипломат акцентировал внимание, что на этом фоне роль африканского континента в концепции российской внешней политики будет возрастать.

Как ранее писал сайт kp.ru, на той же пресс-конференции Сергей Лавров сообщил, что "Северный поток-2" готов удовлетворить энергетические потребности Евросоюза, но Запад сам себе закрыл новый трубопровод, и теперь пытается "свалить все проблемы" на Россию.

Напомним, министр иностранных дел РФ заявил, что России не о чем разговаривать со странами Запада, если они собираются "победить на поле боя". Соответствующее заявление Сергей Лавров сделал по итогам министерского заседания "Группы двадцати" в пятницу, 8 июля 2022 года.