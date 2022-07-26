Google оштрафован еще на 2 млрд рублей за блокировку аккаунтов на YouTube Фото: REUTERS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Google на 2 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением YouTube в вопросе блокировки аккаунтов. Об этом во вторник, 26 июля, заявили в пресс-службе ведомства.

«Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми», - заявили в ведомстве, отметив, что такие действия приводят «к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий».

ФАС также отметила, что такие действия Google «ущемляют интересы пользователей», ограничивая конкуренцию на смежных рынках. В результате административного расследования ведомство наложило на компанию оборотный штраф в размере более 2 млрд рублей, которые необходимо выплатить в течение двух месяцев.

Напомним, 18 июля Мировой судья Таганского района Москвы наложил на Google второй оборотный штраф на сумму более чем 21 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной в России информации.