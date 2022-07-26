Путин встретился с новым главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел встречу с новым генеральным директором «Роскосмоса» Юрием Борисовым. Глава госкорпорации рассказал российскому лидеру о перспективах развития космической отрасли.

«Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами не уронить, а поднять планку, и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь», – приводятся слова Борисова на сайте Кремля.

Кроме того, сообщил глава «Роскосмоса», продолжиться реализация пилотируемой программы. По его словам, главные приоритеты будут сделаны на создание российской орбитальной станции. Как отметил гендиректор госкорпорации, будущее отечественной пилотируемой космонавтики должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет приносил новые знания в области космоса.

Как писал сайт Kp.ru, 15 июля Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы «Роскосмоса». Вместо него на пост руководителя был назначен Юрий Борисов.