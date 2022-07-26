Умер один из пострадавших при обстреле Брянской области украинскими военными

Александр Богомаз Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Губернатор Александр Богомаз сообщил о гибели человека при обстреле Брянской области Вооруженными силами Украины во вторник, 26 июля 2022 года.

Изначально сообщалось о четырех пострадавших, но один из них скончался. Получившим ранения местным жителям оказывается медицинская помощь.

Богомаз также озвучил новую информацию об атаке украинских боевиков.

"По уточненной информации, в результате инцидента в Севском районе взрывное устройство было сброшено на СВХ, находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП "Троебортное", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр обороны России Сергей Шойгу дал поручение жестко пресекать обстрелы жилых кварталов освобожденных населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины.

Напомним, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин пообещал, что ответ России на обстрелы территории страны со стороны Украины будет жестким. По словам спикера нижней палаты российского парламента, Киев делает все, чтобы войска России не останавливались у границ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).