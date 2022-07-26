Лавров объяснил решение «Газпрома» остановить еще одну турбину для «Северного потока»

Лавров заявил, что решение остановить еще одну турбину для «Северного потока» связано с правилами безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение корпорации «Газпром» остановить для ремонта еще одну турбину, обслуживающую трубопровод «Северный поток - 1», связано с правилами безопасности, которые нельзя нарушать. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров также указал, что на сегодняшний день создается ощущение, будто западные страны, спекулируя на тему турбин, призывают Москву нарушать регламенты по безопасности.

Напомним, днем ранее, в понедельник, 25 июля, пресс-служба корпорации «Газпром» сообщила, что еще одна турбина Siemens будет остановлена на компрессорной станции «Портовая» магистрального газопровода «Северный поток». Как уточнялась, остановка произойдет в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с семи утра среды, 27 июля, суточная производительность компрессорной станции будет составлять не более 33 млн кубометов в сутки.