Лавров заявил о готовности России продавать нефть любой заинтересованной стране Фото: Shutterstock

Россия готова продавать нефть всем заинтересованным странам, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы продаем нефть любой стране, которая в этом заинтересована. Если та или иная страна того хочет, никаких препятствий для этого нет, будь это Индия, будь это Китай, будь это любая африканская страна», – сказал дипломат на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в качестве компромиссного решения санкций против России, включающего в себя нефтяное эмбарго, предлагал ввести полный отказ от российской нефти, поставляемой морскими путями. При этом трубопроводная нефть продолжит поступать в страны, которые в ней нуждаются.

Сайт Kp.ru разбирался, почему Россия выиграет от эмбарго Евросоюза на импорт нефти из России.

Напомним, Россия прекратит поставки нефти в Европу в случае введения ограничений на ее цену. Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 ведут обсуждение вопроса установления предельных цен на нефть из России.