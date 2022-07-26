Тюменские коневоды, предлагающие покатать ребятишек, обосновались на набережной

Жителей Тюмени возмущают алчные коневоды. Фото Вячеслава Дробитова

В Тюмени коневоды, которые предлагают местным ребятишкам и тем, кто приехал в гости, покататься на животных за определенную сумму, перебрались с Цветного бульвара, откуда их выгнали, на не менее оживленную набережную. Об этом сообщают недовольные таким раскладом горожане: им очень жалко лошадей, которые в такой зной вынуждены батрачить на алчного хозяина.

К тому же, жители областной столицы устали жаловаться на навоз, который оставляют после себя животные. Ведь эти кучи потом лежат не где-нибудь, а в центре города: что о нас подумают туристы?

Еще горожане недовольны поведением молодежи, которая и заправляет этими лошадьми. Они спокойно могут послать матом человека при малейшем замечании, передает «Наш город».

Тюменцы даже предлагают властям построить загородный парк, где бы обитали коневоды. Частный извоз можно организовать за городом, уверены сибиряки. Уж тогда-то всем станет легче. Или нет?

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что жители Тюмени жалуются на то, что на Цветном бульваре орудуют опасные животные – лошадь да единорог. Опасные – только для вашего кошелька. Нет, они ничего не крадут, а всего лишь зарабатывают деньги на фотографиях с маленькими детишками.