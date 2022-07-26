Бывший глава МИД Украины объявлен в международный розыск

Бывший глава МИД Украины Константин Грищенко объявлен киевскими властями в международный розыск. Фото: Владимир Синдеев/ТАСС

Бывший глава МИД Украины Константин Грищенко объявлен киевскими властями в международный розыск. Политик, занимавший пост министра иностранных дел в годы президентства Виктора Януковича, является фигурантом дела о госизмене.

По данным госбюро расследований Украины, Грищенко покинул Украину в январе 2022 года, сейчас его местонахождение неизвестно. Также в международный розыск объявлен и бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович. Он заподозрен киевскими властями в государственной измене.

«Двое фигурантов дела о госизмене объявлены в государственный и международный розыск. Следующим шагом будет получение разрешения суда на их арест, потом ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует РИА Новости представителя украинского госбюро расследований Татьяну Сапьян.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинские власти в ближайшее время могут начать лишать гражданства жителей страны за государственную измену. Соответствующий законопроект, разработанный депутатами от партии Владимира Зеленского «Слуга народа", будет рассмотрен парламентом страны. Также киевские власти уже активно лишают гражданства страны украинцев, которые поддержали спецоперацию РФ по защите Донбасса.