Глава Минобороны Израиля допустил возможность удара по Ирану для сдерживания его ядерной программы

Израиль допустил возможность удара по Ирану для сдерживания его ядерной программы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израиль может нанести удар по Ирану с целью сдерживания развития его ядерной программы, заявил министр обороны еврейского государства Бени Ганц.

«Иран – глобальная проблема, а не частная проблема Израиля. В конце концов, мы (можем нанести сильный удар для сдерживания иранского атома», – сказал глава израильского Минобороны в интервью «13-му каналу».

По словам Ганца, Иерусалим очень недоволен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Как заявил министр, оно будет плохим соглашением, поскольку дает Ирану временную отсрочку в санкциях и позволит Тегерану «открыть экономику».

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Ирана Ибрахим Раиси заявлял, что Тегеран нанесет удар по центральным районам Израиля в случае малейшей угрозы со стороны Иерусалима.