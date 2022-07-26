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Политика26 июля 2022 12:08

Лавров заявил, что Запад не может внятно прояснить статус турбин Siemens для "Северного потока"

Глава МИД РФ напомнил о других турбинах, которые должны проходить регламентные работы в Канаде
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лавров заявил, что Запад не может внятно прояснить статус турбин Siemens для "Северного потока"

Лавров заявил, что Запад не может внятно прояснить статус турбин Siemens для "Северного потока"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии какой-либо ясности в статусе газовой турбины Siemens для трубопровода «Северный поток».

В ходе переговоров с президентом Уганды Йовери Кагутой российский министр отметил, что на сегодняшний день «раздувается история с турбинами Siemens», которые ранее были на регламентных работах в Канаде, но Оттава не захотела их возвращать.

«Потом Siemens при поддержке германского правительства добился их возвращения, но нам никто не может внятно в документах объяснить, какой теперь статус, во-первых, этой турбины, и других турбин, которые должны проходить регламентные работы в Канаде», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее Оттава решила вернуть Берлину турбину Siemens для «Северного потока - 1». Как писал сайт kp.ru, накануне российский холдинг «Газпром» заявил о том, что получил от компании Siemens документацию по возврату отремонтированной турбины для газопровода «Северный поток», однако полученные документы вызывают дополнительные вопросы.