Лавров заявил, что Запад не может внятно прояснить статус турбин Siemens для "Северного потока" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии какой-либо ясности в статусе газовой турбины Siemens для трубопровода «Северный поток».

В ходе переговоров с президентом Уганды Йовери Кагутой российский министр отметил, что на сегодняшний день «раздувается история с турбинами Siemens», которые ранее были на регламентных работах в Канаде, но Оттава не захотела их возвращать.

«Потом Siemens при поддержке германского правительства добился их возвращения, но нам никто не может внятно в документах объяснить, какой теперь статус, во-первых, этой турбины, и других турбин, которые должны проходить регламентные работы в Канаде», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее Оттава решила вернуть Берлину турбину Siemens для «Северного потока - 1». Как писал сайт kp.ru, накануне российский холдинг «Газпром» заявил о том, что получил от компании Siemens документацию по возврату отремонтированной турбины для газопровода «Северный поток», однако полученные документы вызывают дополнительные вопросы.