Минфин предлагает обязать работающих за границей граждан платить налоги в России Фото: Shutterstock

Министерство финансов России предлагает законодательно закрепить обязанность сотрудников российских компаний, работающих удаленно за рубежом, платить налоги в РФ.

«Выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников», – сказано в описании законопроекта на сайте Минфина РФ.

Кроме того, ведомство предлагает предоставить семьям с детьми, приобретающим жилье с использованием программ господдержки, возможность учитывать при определении налоговой базы «произведенные одним или несколькими членами семьи расходы на его покупку пропорционально доли каждого члена семьи в собственности». Как объяснили в Минфине, право на учет этих расходов будет предоставляться, если законодательством в качестве условия предоставления указанной господдержки определено выделение долей членам семьи.

Также в законопроекте предусматривается наделение брокеров и доверительных управляющих функциями агентов по налогу на доходы физлиц в отношении доходов от дивидендов по ценным бумагам, выпущенным иностранными организациями.