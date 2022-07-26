Глава Минобороны Израиля заявил, что не видит ухудшения отношений с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Признаков ухудшения отношений между Иерусалимом и Москвой не видно, считает министр обороны Израиля Бени Ганц, комментируя ситуация вокруг еврейского агентства «Сохнут» в России.

«Я пока не подписываюсь под тем, что отношения ухудшаются. Происходит обмен заявлениями. Существует проблема с еврейским агентством, которая, я надеюсь, будет решена», – заявил глава Минобороны Израиля в интервью «13 каналу».

По словам Ганца, в ближайшее время израильская правительственная делегация отправится в Россию для урегулирования ситуации с «Сохнутом». Как отметил министр, Израиль придает серьезное значение отношениям с Россией, несмотря на то, что поддерживает Киев в конфликте на Украине.

Напомним, премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил Министерству иностранных дел страны подготовить политические меры на случай ликвидации в России еврейского агентства «Сохнут».

Как писал сайт kp.ru, Минюст Москвы просит ликвидировать представительство агентства «Сохнут» в России. Также ведомство просит исключить «Сохнут» из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). По мнению Минюста, агентство нарушило российское законодательство.