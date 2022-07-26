Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика26 июля 2022 12:42

Глава Минобороны Израиля заявил, что не видит ухудшения отношений с Россией

Пока стороны только обмениваются заявлениями, отметил министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава Минобороны Израиля заявил, что не видит ухудшения отношений с Россией

Глава Минобороны Израиля заявил, что не видит ухудшения отношений с Россией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Признаков ухудшения отношений между Иерусалимом и Москвой не видно, считает министр обороны Израиля Бени Ганц, комментируя ситуация вокруг еврейского агентства «Сохнут» в России.

«Я пока не подписываюсь под тем, что отношения ухудшаются. Происходит обмен заявлениями. Существует проблема с еврейским агентством, которая, я надеюсь, будет решена», – заявил глава Минобороны Израиля в интервью «13 каналу».

По словам Ганца, в ближайшее время израильская правительственная делегация отправится в Россию для урегулирования ситуации с «Сохнутом». Как отметил министр, Израиль придает серьезное значение отношениям с Россией, несмотря на то, что поддерживает Киев в конфликте на Украине.

Напомним, премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил Министерству иностранных дел страны подготовить политические меры на случай ликвидации в России еврейского агентства «Сохнут».

Как писал сайт kp.ru, Минюст Москвы просит ликвидировать представительство агентства «Сохнут» в России. Также ведомство просит исключить «Сохнут» из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). По мнению Минюста, агентство нарушило российское законодательство.