В США заявили об отсутствии альтернатив Договору о нераспространении ядерного оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на данный момент не имеет альтернатив ни в виде промежуточного варианта, ни в качестве иного соглашения, об этом сегодня, 26 июля, заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман.

"Я оптимистично настроен по поводу перспектив Договора о нераспространении ядерного оружия, так как альтернатив ему нет, ни в виде промежуточного варианта договора, ни в виде другого соглашения", - подчеркнул Шейнман.

Напомним, обзорная конференция ДНЯО состоится в Нью-Йорке 1-26 августа 2022 года. Она выступает главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проводится раз в пять лет. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтверждал желание Штатов сотрудничать со всеми государствами в вопросе сохранения и укрепления ДНЯО.

Ранее kp.ru писал, что НАТО хоронит важнейший "ядерный" договор. Пентагон разрешил Германии использовать американское ядерное оружие.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пошел на ядерный шантаж.