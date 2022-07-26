Испания готовится сократить потребление газа всего на 7%

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Испанские власти достигли с руководством Евросоюза договоренности о сокращении потребления газа на 7%. При этом ранее Еврокомиссия настаивала на том, что все страны ЕС должны сократить потребление газа на 15%, однако Мадрид с этим не согласился.

«Испания смогла достичь договоренности с Брюсселем о снижении потребления газа на 7%», — сообщает телеканал LaSexta.

Также переговоры о сокращении потребления газа на 7, а не на 15% сейчас ведет с властями ЕС и Португалия.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что власти Греции потребуют исключить страну из плана Еврокомиссии по сокращению потребления газа. Разработкой плана по сокращению странами ЕС потребления голубого топлива занимается Еврокомиссия. В ЕК называют вполне вероятным сценарием полную остановку поставок российского газа, поэтому чиновники призывают как можно скорее начать подготовку к такому варианту развития событий.