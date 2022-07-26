Депутат Пискарев предложил без суда блокировать призывы к сбору средств противнику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев выступил с инициативой ввести внесудебную блокировку материалов, содержащих призывы к финансированию противника в условиях военных действий, сообщается в Telegram-канале комитета.

"Глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил внести в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" поправку, которой предусматривается возможность внесудебной блокировки публикаций с призывами к сбору средств для финансирования противника в условиях военных действий, с участием России", - уточняется в сообщении.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 июля 2022 года можно прочитать здесь.