ЕС освободил страны Балтии и островные государства союза от экономии газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отступления от новых мер по экономии газа в Европейском союзе касаются Балтийских стран, а также островных государств - членов Евросоюза. Такое заявление сделали в Министерстве промышленности Чехии.

Таким образом, согласно решению Еврокомиссии, островные страны Евросоюза и страны Прибалтики смогут в первую очередь воспользоваться изъятиями из плана сокращения потребления газа в Европейском союзе на 15%.

Напомним, сегодня, 26 июля, страны Европейского союза договорились о возможности некоторых исключений из механизма обязательного снижения спроса на газ. Как говорилось в заявлении Совета стран ЕС, речь шла о политическом соглашении о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% текущей зимой.

Решение Совета стран Европейского союза также отмечает возможность объявления «предупреждение союза» о безопасности снабжения, что предусматривает обязательное сокращение спроса на газ.