СК России установит обстоятельства атаки ВСУ на брянский пункт пропуска "Троебортное" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России установит обстоятельства атаки Украины на пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области, говорится в Телеграм-канале ведомства.

"Сообщается, что Вооруженные силы Украины с квадрокоптера сбросили взрывное устройство на автомобильный пункт пропуска "Троебортное" Севского района Брянской области, число погибших и пострадавших уточняется... Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел установят обстоятельства атаки ", - уточняется в релизе СК РФ.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ходе атаки на "Троебортное" с украинского дрона было сброшено взрывное устройство, в результате обстрела ранены четыре человека; один из пострадавших скончался.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 июля 2022 года можно прочитать здесь.