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Политика26 июля 2022 13:17

СК России установит обстоятельства атаки ВСУ на брянский пункт пропуска "Троебортное"

ВСУ с квадрокоптера сбросили взрывное устройство на автопункт пропуска "Троебортное" Севского района
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
СК России установит обстоятельства атаки ВСУ на брянский пункт пропуска "Троебортное"

СК России установит обстоятельства атаки ВСУ на брянский пункт пропуска "Троебортное"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России установит обстоятельства атаки Украины на пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области, говорится в Телеграм-канале ведомства.

"Сообщается, что Вооруженные силы Украины с квадрокоптера сбросили взрывное устройство на автомобильный пункт пропуска "Троебортное" Севского района Брянской области, число погибших и пострадавших уточняется... Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел установят обстоятельства атаки ", - уточняется в релизе СК РФ.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ходе атаки на "Троебортное" с украинского дрона было сброшено взрывное устройство, в результате обстрела ранены четыре человека; один из пострадавших скончался.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 июля 2022 года можно прочитать здесь.