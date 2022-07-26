Эрдоган планирует посетить Сочи 5 августа 2022 Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сочи с однодневным визитом 5 августа 2022, сообщает администрация турецкого лидера.

По информации телеканала TRT Haber, политик планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудят российскую специальную военную операцию на Украине и дадут оценку организации вывоза зерна из портов Черного моря.

Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил журналистам переговоры Путина и Эрдогана в Сочи 5 августа.

Напомним, на прошлой неделе глава российского государства провел с президентом Турции встречу в Тегеране. Эрдоган назвал прошедшие переговоры с российским коллегой продуктивными и содержательными.

Как писал сайт Kp.ru, ранее турецкий лидер упрекнул западных политиков в неподобающем отношении к Путину. Президент Турции заявил, что западные политики получат такое же отношение к себе, какое они демонстрируют к российскому президенту.