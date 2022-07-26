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Экономика26 июля 2022 13:52

Глава Минэкономики Германии считает, что одобрение «Северного потока – 2» стало бы капитуляцией Европы

Это бы вновь увеличило зависимость Европы от российского газа, отметил министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава Минэкономики Германии считает, что одобрение «Северного потока – 2» стало бы капитуляцией Европы

Глава Минэкономики Германии считает, что одобрение «Северного потока – 2» стало бы капитуляцией Европы

Фото: REUTERS

Одобрение ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» было для Европы капитуляцией, считает министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.

«Одобрение «Северного потока – 2» вновь увеличило бы нашу зависимость от российского газа, и, конечно же, это также капитуляция со всеми санкционными мерами, которые мы приняли», – заявил глава Минэкономики ФРГ в ходе заседания Совета Евросоюза на уровне министров энергетики.

Как отметил Хабек, одобрение «Северного потока – 2» было прямо противоположным тому, над чем ЕС работал последние полгода.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Германии приостановили сертификацию «Северного потока – 2» после начала российской военной спецоперации на Украине – процедура требуется для начала работы трубопровода. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявляла, что фактически проект заморожен.