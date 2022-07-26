Мишустин заявил, что Россия должна сформировать возможность для смены направлений сырьевых потоков

Российский премьер дал подчиненным поручение по ситуации с энергоресурсами. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что России необходимо сформировать возможность для быстрой смены направлений сырьевых потоков.

С таким заявлением он выступил в ходе стратегической сессии по энергетике. Вопрос о диверсификации сырьевых потоков Мишустин назвал крайне важной для России. «Важно сформировать возможность для быстрой смены направлений сырьевых потоков с запада на восток и обратно», — пояснил глава кабмина РФ.

Также, по словам председателя правительства, необходимо расширить газификацию регионов, чтобы больше семей смогли получить надежный и недорогой источник тепла и энергии.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в ответ на сырьевое эмбарго, введенное Западом, российский президент Владимир Путин поручил федеральным чиновникам в ближайшее время пересмотреть и существенно расширить программу газификации России. Путин поручил перенаправить российские сырьевые ресурсы, которые до этого по большей части уходили на экспорт, на внутренний рынок.