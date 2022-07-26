В правительстве Польши заявили, что не боятся остаться без газа Фото: REUTERS

Польша не боится остаться без газа после заявления "Газпрома", но цены могут вырасти, заявил журналистам пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

“В связи с тем, что правительство "Права и справедливости" в начале своей первой каденции, после 2015 года, приняло решение о строительстве газопровода Baltic Pipe, такой риск, касающийся отсутствия поставок газа в Польшу, отсутствует", - отметил Мюллер.

Напомним, "Газпром" накануне, 25 июля, сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля 2022 года составят не больше 33 миллионов кубометров в сутки, то есть максимум 20% мощности магистрали.

Ранее Пушков заявил, что Польша продолжает закупать российский газ, вопреки своей позиции. Сенатор прокомментировал заявления об энергетической независимости республики от России.

Также ранее Антон Алиханов напомнил Польше про российский газ в ответ на “идею” “демилитаризовать Калининград”.