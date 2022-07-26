Московский скоростной диаметр сделают бесплатным для жителей столицы и области Фото: пресс-служба мэра Москвы

Московский скоростной диаметр (МСД) будет бесплатным для жителей Москвы и Московской области и платным для транзитных автомобилей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья. Для транзитных автомобилистов с 1 января 2023 года вводится плата за проезд. Это сделано, чтобы защитить трассу от дополнительного трафика транзитных легковых машин и дать жителям региона возможность сокращать время в дороге. Рассчитываем, что транзитный поток, как и прежде, будет идти по Центральной кольцевой автодороге», – написал он в Telegram.

По словам главы Москвы, строительство основного участка МСД планируется завершить осенью этого года, южный участок диаметра будет введен в эксплуатацию в следующем году. Как сообщил Собянин, МСД соединит 10 крупнейших вылетных магистралей, а многоуровневые развязки обеспечат выезд на Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД).

Мэр столицы также отметил, что диаметр улучшит транспортное обслуживание аэропортов Шереметьево и Домодедово. Новые транспортные связи появятся в 48 районах с населением порядка 4,5 миллиона человек, добавил он.

«Наша главная задача – построить дорогу, по которой можно без остановок пересечь столицу всего за 40 минут. Поэтому на МСД не будет препятствий в виде светофоров. Запрещено также движение грузовиков. Исключение составят машины с пропусками для проезда по столичному региону», – уточнил Собянин.