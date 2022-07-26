Предприниматели Чувашии могут получить на реализацию своих проектов безвозмездное финансирование до 500 тысяч рублей

Свои предпринимательские компетенции в течение ближайших четырех дней усовершенствуют 47 молодых предпринимателей. Их возраст не более 25 лет, а самому молодому - всего 18.

Обучающий курс открыл председатель федерального комитета по молодежному предпринимательству Опора России, директор тюменского ООО «Центр развития бизнеса» Артем Андросов. Программа стартовала с погружения в экосистему поддержки молодых предпринимателей.

Далее в программе акселератора «Бизнес-молодежь» следует образовательный модуль координатора совета по цифровой трансформации при Минпромторге РФ, эксперта комитета по развитию и поддержке МСП в Торгово-промышленной палате РФ Ильи Тимошина по цифровизации бизнеса, интернет-торговле, продвижению товаров и услуг в интернете.

Руководитель компании по обучению, развитию, оценке персонала «Бизнес-диалог» Ольга Салтыкова и начальник отдела маркетинга «ИСКО-Ч» Евгения Федорова проведут для участников акселератора тематический блок «Команда и продвижение». На лекциях и практических занятиях участники освоят эффективные стратегии построения команды предпринимательского проекта. На курсе молодые предприниматели также узнают много полезного о клиентском сервисе, маркетинге и продвижении компании с учетом региональных особенностей.

Образовательный блок эксперта по бизнес-планированию Игоря Моисеева коснется непосредственно составления будущих грантовых бизнес-планов. В заключительной части образовательного проекта педагог поможет участникам оценить собственные проекты на актуальность, проработать финансовый план их воплощения, а также составить детальные проектные сметы и просчитать риски.

Бизнес-тренер, руководитель тренинг-центра «KOMANDA» Андрей Николаев поможет освоить навыки эффективной и эффектной самопрезентации как своей бизнес-идеи, так и собственной персоны.

«Предприниматели, прошедшие обучение, смогут претендовать на гранты Минэкономразвития Чувашии на реализацию своих бизнес-проектов. Безвозмездное финансирование от 100 до 500 тысяч рублей можно потратить на аренду помещения, приобретение сырья, покупку оборудования и программного обеспечения, паушальный платеж, присоединение к объектам инженерной инфраструктуры, продвижение и другие цели. Не менее 25% затрат заявителю предстоит софинансировать самостоятельно за счет собственных или заемных средств», - прокомментировал заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов новые возможности, которые открываются перед молодыми бизнесменами.

Отбор соискателей на грантовую поддержку стартует в августе.