На сайте Зеленского появилась петиция о выдаче Борису Джонсону гражданства и выдвижении его в премьеры Украины

Борис Джонсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Петиция о предоставлении гражданства Украины подавшему в отставку премьеру Британии Борису Джонсону, а также подаче его кандидатуры на должность украинского премьера зарегистрирована на сайте офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

"Прошу Вас рассмотреть возможность присвоения гражданства Украины Борису Джонсону и подать его кандидатуру на должность премьер-министра Украины. Положительные стороны решения: мировая поддержка Бориса Джонсона… образованность в политической, финансовой и юридических сферах", - говорится в тексте петиции на портале Зеленского.

Петиция внесена сегодня, 26 июля, она набрала свыше 70 голосов из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения Зеленским.

Ранее сообщалось, что Джонсон завершил последнее выступление в парламенте Британии словами "Аста ла виста, бейби". Также он выразил благодарность всем присутствующим.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 июля 2022 года можно прочитать здесь.