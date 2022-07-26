Чувашия и общественная организация «Русский центр» договорились о сотрудничестве

Во время визита в ДНР Олег Николаев посетил общественную организацию «Русский Центр», где рассказал о будущем сотрудничестве между двумя республиками. В ближайшее время ожидается подписание соглашения о сотрудничестве, предварительными направлениям которого определены культура и искусство; образование и наука; печать, издательское дело, СМИ и кинематография; спорт и туризм; здравоохранение; молодежная политика; деятельность профсоюзных организаций; участие в международных мероприятиях и другие. Одним из первых совместных мероприятий может стать проведение межрегионального форума «Сила V правде. Правда в Zнании».

Также Глава региона отметил, что Чувашия помимо развития гуманитарных связей стремится внести посильный вклад в развитие экономики ДНР. Сейчас разрабатываются планы запуска двух производств – Донецкого и Торезского электротехнических заводов, которым планируется поэтапно передать новейшие технологии в сфере производства электротехнических изделий. Параллельно изучается возможность организации на территории ДНР производств дверей, окон и других востребованных изделий народного потребления.