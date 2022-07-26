Минюст признал Bellingcat* и The Insider* нежелательными в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минюст РФ признал издания Bellingcat* и The Insider* нежелательными в России, об этом сегодня, 26 июня, сообщается на портале ведомства.

"... Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, внесены следующие зарубежные неправительственные организации: Bellingcat Ltd.* (Великобритания); Stichting Bellingcat* (Нидерланды); The Insider* (Латвия); "Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы"* (CEELI Institute*) (Чехия)", - уточняется в сообщении на портале Минюста РФ.

Напомним, ранее Генпрокуратура признала Bellingcat* и The Insider* нежелательными в России организациями. Также в список вошел чешский “Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы”.

Также в конце мая текущего года Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой организации "Фонд имени Генриха Бёлля"*. Решение принято по результатам изучения поступивших в ведомство материалов. Как говорилось в сообщении ведомства, "деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации".

*Издание признано в Российской Федерации СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций