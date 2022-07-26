Минобороны РФ обвинило зарубежные СМИ в распространении фейков о мобилизации в России Фото: Александр КОЦ

Некоторые зарубежные СМИ распространяют недостоверную информацию о мобилизации в России, заявило Министерство обороны РФ, комментируя предстоящие учения войск Восточного военного округа (ВВО) «Восток-2022».

«Ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий. Обращаем внимание, что к проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных Сил РФ, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Минобороны уточнило, что учения пройдут с 30 августа по 5 сентября 2022 под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России. В ходе маневров планируется отработать применение группировок сил при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе. Кроме войск ВВО в них примут участие силы воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации, а также воинские контингенты других стран.

«Ни одно из спланированных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также военно-технического и международного сотрудничества Минобороны России не отменено и будет обеспечено необходимым личным составом, вооружением, военной техникой и материальными средствами», – заверили в ведомстве.

Как писал сайт Kp.ru, в начале июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об отсутствии срочников в зонах проведения спецоперации на Украине.