Игорь Артамонов: «Парк «Липецкдоравтоцентра» пополнила новая техника»

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«От состояния дорог зависит безопасность движения. И это касается не только ремонта трасс, но их содержания, особенно в зимний период. Мы всегда стараемся обновлять технику, чтобы дороги в Липецкой области были качественными и безопасными круглый год», – отметил Игорь Артамонов.

Губернатор подчеркнул, что все автомобили произведены в России: шасси сделаны на Камском автомобильном заводе, навесное оборудование – на Смоленском машиностроительном предприятии.

Съемное оборудование позволяет использовать технику круглый год. Зимой спец автомобили будут убирать снег с проезжей части и разбрасывать песко-соляную смесь. У двух машин имеется специальный нож. С его помощью можно счищать с дороги наледь. В теплое время года техника пригодится для перевозки материалов, которые используются для дорожных ремонтов и подметания проезжей части.

Игорь Артамонов уточнил, что «Липецкдоравтоцентр» занимается обслуживанием почти пяти с половиной тысяч километров дорог регионального значения. Помимо содержания региональной сети дорог, «Липецкдоравтоцентр» в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтирует не менее 240 километров межмуниципальных трасс.

Парк предприятия постоянно обновляется. В 2021 году его пополнили пять новых тракторов, два асфальтоукладчика и два катка. После всех необходимых проверок и оформления новые пять машин также передадут в районные филиалы предприятия. В текущем году планируется закупка ещё нескольких комбинированных машин.