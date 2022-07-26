The American Thinker: Путин обвел Байдена вокруг пальца в мировой энергетической войне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин красиво обвел вокруг пальца своего американского коллегу Джо Байдена в энергетической войне, написал обозреватель The American Thinker Томас Лифсон.

Журналист напомнил, что страны Запада наложили эмбарго на покупку нефти у России, таким образом повысив стоимость ресурса и сформировав дефицит. Но, как полагает автор, своими действиями Брюссель и Штаты показали бессмысленность и контрпродуктивность санкций, так как российская нефть не скапливается в хранилищах, а продается в Саудовскую Аравию по существенно более высокой цене, чем до введения ограничений.

По словам Лифсона, в этой ситуации победитель - именно Россия. Страна изящно обходит американские и европейские санкционные меры и получает крупные доходы, а США и Европа терпят поражение в топливной войне, так как им приходится импортировать подорожавшую саудовскую нефть.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 июля 2022 года можно прочитать здесь.