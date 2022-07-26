В Москве суд рассмотрит дело матери-лесбиянки из Австралии, растлевавшей дочь Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве Басманный суд намерен рассмотреть ходатайство о заочном аресте гражданки Австралии Марии Терезе Грейс Баллентос, которая обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Как сообщает сайт mk.ru, речь идет о семейном скандале с участием жителя Петербурга. Еще в 90-е годы он вместе с родителями эмигрировал в Австралию. Там же он позже взял в жены австралийку. В 2013 году у супругов появилась дочь, но спустя некоторое время брак распался.

Затем россиянин выяснил, что у его бывшей жены появилась любовница и они стали брать с собой в спальню девочку. Тогда мужчина уехал вместе с дочкой в Россию.

Сейчас следственные органы хотят, чтобы мать-лесбиянку все-таки удалось привлечь к уголовной ответственности.

До этого сообщалось, что бывший супруг уверяет, что девочка сама отказывается жить и даже разговаривать с матерью, потому что та не просто не занимается ее воспитанием, но еще и совращает ребенка вместе со своей новой возлюбленной. А в конце мая 2022 года глава следственного комитета Александр Бастрыкин вмешался в дело 8-летней Дианы (имена изменены, - прим.ред.), которую развращала мать, проживающая в Австралии.