Финляндия стала в 10 раз чаще отказывать в визах россиянам

В финском МИДе сообщили о том, что Хельсинки начали гораздо чаще отказывать гражданам РФ в шенгенских визах. Фото: Shutterstock

В финском МИДе сообщили о том, что Хельсинки начали гораздо чаще отказывать гражданам РФ в шенгенских визах.

По данным министерства иностранных дел Финляндии, объем отказов со стороны страны в выдаче шенгенских виз россиянам увеличился с начала 2022 года сразу в 10 раз, сейчас этот показатель составляет порядка 12% от общего числа поданных заявок.

«Главная причина (отказов) заключается в том, что основным пунктом назначения является страна Шенгенской зоны, отличная от Финляндии. Это и есть причина решения об отказе», — пояснил финскому агентству STT глава консульского отдела финского министерства иностранных дел Юсси Таннер.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в ближайшее время власти Финляндии рассмотрят инициативу сразу нескольких крупных политических сил страны о полном запрете на выдачу виз россиянам. С соответствующими предложениями финские партии решили обратиться к правительству на фоне специальной военной операции РФ на Украине. При этом в правительстве страны пока что опровергают возможность введения подобных ограничений.